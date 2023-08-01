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Незаконную контрабанду долларов, евро и норвежских крон пресекли псковские таможенники

Гражданка Украины пыталась покинуть территорию России с незадекларированными долларами США, евро и норвежскими кронами. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской таможни.

  • Незаконную контрабанду долларов, евро и норвежских крон пресекли псковские таможенники
    Фото: Пресс-служба Псковской таможни
  • Незаконную контрабанду долларов, евро и норвежских крон пресекли псковские таможенники
    Фото: Пресс-служба Псковской таможни
  • Незаконную контрабанду долларов, евро и норвежских крон пресекли псковские таможенники
    Фото: Пресс-служба Псковской таможни
  • Незаконную контрабанду долларов, евро и норвежских крон пресекли псковские таможенники
    Фото: Пресс-служба Псковской таможни

Женщина покидала территорию России в пешем порядке через МАПП «Лудонка» в Пыталовском районе. В своём багаже иностранная гражданка перемещала 3 900 долларов США, 5 550 евро и 41 600 норвежских крон. Общая сумма незадекларированной валюты в эквиваленте превысила 14 тысяч долларов США.

«Вывозимая гражданкой Украины валюта в данном случае подлежит обязательному таможенному декларированию в письменной форме путём подачи пассажирской таможенной декларации на всю сумму вывозимых наличных денежных средств. Чаще всего среди незаконно вывозимой валюты встречаются доллары США и евро. Незаконное перемещение национальной валюты Норвегии в этом году на таможенном посту выявлено впервые», – отметила начальник таможенного поста МАПП «Лудонка» Елена Александрова.

В отношении иностранной гражданки возбудили дело об административном правонарушении по статье 16.4 КоАП России (недекларирование физическими лицами наличных денежных средств).

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