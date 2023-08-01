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Культура

Экскурсия по историческим местам прошла в Велье в преддверии юбилея села

Экскурсия по историческим местам прошла в Велье в преддверии 655-летия села. Об этом сообщает газета «Пушкинский край».

Фото здесь и далее: газета «Пушкинский край»

В преддверии этой праздничной даты на минувшей неделе Велейский СДК совместно с научным сотрудником Пушкинского заповедника Верой Тихановой провели для детей и взрослых экскурсию по историческим местам села.

Вера Тиханова провела экскурсию по краеведческому музею и подробно рассказала об истории крепости, о том, как сражались вельяне во время нашествия литовцев, немцев и поляков. Экскурсанты увидели каменные, чугунные и железные ядра, которые когда-то использовали враги при нападении на крепость.

«Велейский вал – следующая остановка на экскурсионном маршруте; здесь присутствующие узнали о том, как выглядела крепость в прошлом, и с большим интересом услышали историю о близлежащей горе Грива», – уточнили в газете.

Одна из достопримечательностей Велейского края – Крестовоздвиженская церковь, ей в этом году исполняется 260 лет. Многие из присутствующих услышали впервые рассказ об этом храме.

Познакомились дети и с историей купеческих построек XVlll-XlX веков. Это усадьбы Крестовских, Болталовых, Машневых и Граустиных. Вера Тиханова рассказала ребятам, чем занимались купцы, что производили и продавали, какие пожертвования делали на благоустройство села.

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