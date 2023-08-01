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Общество

Почти миллион пассажиров воспользовались железнодорожным транспортом в Псковской области за год

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в заседании регионального форума социальной ответственности и партнёрства, который в режиме видео-конференц-связи провела Октябрьская железная дорога сегодня, 1 августа. Мероприятие прошло в канун профессионального праздника – Дня железнодорожника. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: ПАИ

Глава региона поприветствовал участников форума, подчеркнув, что для Псковской области железные дороги – важная часть истории и современной экономики.

«Целый ряд наших населённых пунктов рос и развивался именно благодаря железнодорожным узлам и станциям: Новосокольники, Струги Красные, Бежаницы. У города Дно железнодорожный вокзал изображён даже на гербе. И сегодня «Российские железные дороги» – один из ключевых наших работодателей и важный стратегический партнёр. Вы помогаете развивать транспортную доступность и укреплять экономику области», – отметил губернатор.

Говоря о развитии железнодорожного сообщения последних лет, Михаил Ведерников сделал особый акцент на открытии новых направлений. В 2018 году запущена первая «Ласточка» по маршруту Псков – Санкт-Петербург, которая за эти годы стала одним из наиболее востребованных рейсов. В 2019 году «Ласточка» связала Псков, Новгород и Петрозаводск. Пригородное железнодорожное сообщение охватывает более 30 маршрутов. В 2020 году запущено пригородное железнодорожное сообщение по маршруту Псков – Великие Луки, в 2021 году – Великие Луки – Себеж. В этом году на дачный период открыли дополнительный маршрут Великие Луки – Невель.

«В общей сложности железнодорожным транспортом в Псковской области за прошлый год воспользовался почти один миллион пассажиров», – обратил внимание глава региона и поблагодарил специалистов отрасли за труд.

В рамках регионального форума сотрудники железнодорожной отрасли были отмечены почётными грамотами и благодарственными письмами правительства Псковской области.

Всего в пленарном заседании форума приняли участие более 6,3 тысячи специалистов всех подразделений ОАО «РЖД», работающих в границах Октябрьской железной дороги на территории 11 субъектов РФ. В их числе сотрудники крупных железнодорожных узлов Псковской области.

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