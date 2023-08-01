Псковичка выступит на чемпионате России по лёгкой атлетике

17:37, 01 августа 2023, ПАИ

Псковичка Наталья Спиридонова выступит на чемпионате России по лёгкой атлетике, который пройдёт в Челябинске с 3 по 6 августа. Об этом спортсменка сообщила корреспонденту ПАИ.

«Конечно, это главный старт сезона, – отметила спортсменка. – Сейчас я нахожусь дома с родными в очень комфортной обстановке, поэтому не испытываю никакого давления».

Отметим, что в заявке на чемпионат России по лёгкой атлетике оказалась олимпийская чемпионка Мария Ласицкене, которая проходит восстановление после травмы ахилла. Решение о её участии будет принято перед стартом соревнований.

«Стараюсь не думать о своих соперницах. Будем разбираться в секторе, – подчеркнула псковичка. – Участие Марии Ласицкене, конечно, повысит конкуренцию за пьедестал, но тем слаще будет это место».

Также Наталья Спиридонова рассказала о том, что она находится в хорошей форме и успела восстановиться после последних соревнований. «На старте со мной будет главная поддержка – это мой тренер Екатерина Алексеева. Конечно, за мной также будут следить родные, друзья и молодой человек», – подчеркнула спортсменка.

Напомним, что недавно Наталья Спиридонова показала лучший результат соревновательного сезона в России, установила новый личный рекорд, а также побила рекорд соревнований «Путь к Олимпу», который принадлежал Марии Ласицкене.