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Общество

Более десяти тысяч перецепок и перегрузок осуществили на Псковской таможне за полгода

За первое полугодие в зоне деятельности Псковской таможни провели 10 600 перецепок и перегрузок товаров. При этом 75 % операций были проведены в пунктах пропуска и только 25 % – на таможенных постах фактического контроля, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской таможни.

Фото: пресс-служба Псковской таможни

Среди перецепленных большегрузов 4903 транспортных средства следовали из европейских стран, 3065 – вывозили товар с территории Евразийского экономического союза.

По фактам несоблюдения постановления правительства сотрудники таможни возбудили 140 дел об административных правонарушениях по статье 11.29 КоАП РФ. Взыскано штрафных санкций на сумму, превышающую 15,6 млн рублей.

«Внесенные в постановление правительства изменения с 1 июля этого года значительно повлияли на количество перецепок/перегрузок. Сокращенный перечень разрешенных к перевозке товаров, запрет на самоходный транспорт польской регистрации, минимизированный перечень зон таможенного контроля, до которых разрешена перевозка, почти в три раза увеличили количество транспортных средств, попадающих под перецепку/перегрузку. Например, количество грузовых операций на таможенном посту МАПП «Бурачки» возросло в 1,5 раза и составило до 66 перецепок/перегрузок за сутки, на таможенных постах фактического контроля – увеличилось в 2,2 раза, до 42 за сутки», – пояснил первый заместитель начальника таможни Максим Жигалкин.

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