Кафе «Блинная» в Изборске будет закрыто до 7 августа
Кафе «Блинная» в Изборске будет закрыто на спецмероприятие до 7 августа. Об этом ПАИ сообщили в музее-заповеднике «Изборск».
В заведении также сообщили, что в меню добавится новое блюдо – крендель с ветчиной и сыром.
«Сетоский амбар» находится во дворике около Выставочного зала (улица Печорская, 37). Кафе открыто ежедневно с 10:00 до 17:00 (понедельник, вторник, пятница – до 18:00).
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