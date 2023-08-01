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Общество

Курсанты набора текущего года отправились на учебную базу для профессионального обучения

В течение августа на загородной учебной базе Псковского филиала Университета ФСИН России вчерашним школьникам предстоит познакомиться со строевой и огневой подготовкой, специальными средствами, применяемыми при выполнении служебных задач, а также научиться беспрекословно выполнять приказы командиров. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского филиала Университета ФСИН России.

Фото: пресс-служба Псковского филиала Университета ФСИН России

Ещё до отъезда на загородную учебную базу курсанты научились подшивать подворотнички к форменной одежде, которую подгоняли согласно росту. Теперь им предстоит узнать, как заправлять кровать по уставным требованиям и соблюдать внутренний порядок в соответствии с санитарно-бытовыми требованиями совместного размещения в общежитии казарменного типа.

Сегодня первокурсников познакомят с распорядком дня, а завтрашнее утро для них начнётся с первой физической зарядки, включающей в себя кросс и общеразвивающие физические упражнения.

В течение августа на практических занятиях курсанты будут постигать основы огневой подготовки и доврачебной помощи, примут участие в военно-патриотическом марафоне «Служу России!», спортивных состязаниях, тренингах, конкурсах стенной печати и выпуске «Курсантских вестников».

Для первокурсников будут организованы тематические встречи и лекции с ветеранами образовательной организации, представителями УМВД России по Псковской области и духовенства.

У курсантов набора 2023 года, приехавших на обучение в Псковский филиал Университета ФСИН России из самых отдалённых регионов России, появится возможность познакомиться с Псковом: в выходные дни для них будут организованы экскурсии по историческим местам областного центра.

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