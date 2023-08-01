Детские лагеря предложили оснастить системами видеонаблюдения и тревожными кнопками

18:30, 01 августа 2023, ПАИ

Детские лагеря следует оснастить системами видеонаблюдения и тревожными кнопками. С таким предложением выступила первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова. Об этом сообщили в «Российской газете».

Обращение на эту тему депутат направила министру просвещения Сергею Кравцову, сообщает пресс-служба парламентария.

Депутат также считает, что обеспечением безопасности учреждений детского отдыха должны заниматься охранники с шестым разрядом квалификации. По её оценке, необходимо провести дополнительный инструктаж детей и сотрудников лагерей и санаториев по действиям в чрезвычайных ситуациях.

Говоря об актуальности мер, Лантратова привела информацию о задержании 49-летнего мужчины, подозреваемого в преступлениях против половой неприкосновенности двух девочек, отдыхавших на территории детского лагеря в Анапе.

Депутат также обратилась к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину и генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой взять данную ситуацию под личный контроль.