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Общество

Детские лагеря предложили оснастить системами видеонаблюдения и тревожными кнопками

Детские лагеря следует оснастить системами видеонаблюдения и тревожными кнопками. С таким предложением выступила первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова. Об этом сообщили в «Российской газете».

Обращение на эту тему депутат направила министру просвещения Сергею Кравцову, сообщает пресс-служба парламентария.

Депутат также считает, что обеспечением безопасности учреждений детского отдыха должны заниматься охранники с шестым разрядом квалификации. По её оценке, необходимо провести дополнительный инструктаж детей и сотрудников лагерей и санаториев по действиям в чрезвычайных ситуациях.

Говоря об актуальности мер, Лантратова привела информацию о задержании 49-летнего мужчины, подозреваемого в преступлениях против половой неприкосновенности двух девочек, отдыхавших на территории детского лагеря в Анапе.

Депутат также обратилась к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину и генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой взять данную ситуацию под личный контроль.

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