В Невельском районе состоялось открытие молодежной вахты памяти

18:48, 01 августа 2023, ПАИ

1 августа в деревне Поздноево состоялось торжественное открытие Международной молодежной вахты памяти «Невельский фронт-2023», посвященной 80-летию освобождения города Невеля от немецко-фашистских захватчиков. Об этом ПАИ сообщили в газете «Невельский вестник».

16-я молодежная собрала в Невельском районе у озера Волоченец порядка двухсот участников из разных уголков России и Беларуси. Из них свыше 150 детей. Организаторами вахты выступили Правительство Псковской области, поисковый отряд «След пантеры», Псковская региональная поисковая общественная организация «Гвоздика».

Торжественную часть словами приветствия открыл глава Невельского района Олег Майоров. Он подчеркнул важность работы, проводимой поисковым движением.

Со словами благодарности также выступили глава Усвятского района Дмитрий Петров, начальник отделения подготовки и призыва на военную службу военного комиссариата Невельского, Пустошкинского и Усвятского районов Юрий Чумаков, руководитель регионального отделения поискового движения России в Псковской области Анна Шуняева, командир Псковской региональной организации «Гвоздика» Михаил Ясютич. Торжественная часть открытия вахты завершилась минутой молчания, а юный невельчанин Влад Филимонов проникновенно прочитал трогательное патриотическое стихотворение.

По словам Михаила Ясютича, за десять дней, которые поисковики проведут здесь, им предстоит огромная работа.

«Общее количество безвозвратных потерь в годы Великой Отечественной войны в Невельском районе составляет более двадцати тысяч людей. Бои в этой местности, где расположен сейчас наш лагерь были жестокие. Здесь располагалась и немецкая оборона, и наша.

Мы уже провели совещание командиров, распределили обязанности, какие работы будем проводить, определились с территориями, где будем поднимать бойцов. На сегодняшний день у нас три объекта: в деревнях Дубинино, Высокое, Осетки. Одним словом, работы хватит всем», - пояснил Михаил Ясютич.

Он поделился, решены вопросы быта и отдыха: сейчас топится баня, готовится еда на костре, молодежь купается, погода отличная. Ближе к вечеру будут привезены сапборды - это доски, на которых плавают стоя, управляя ими с помощью одного длинного весла

«С организационными вопросами мы справляемся и ждем от вахты плодотворного результата и всего хорошего», - подытожил Михаил.