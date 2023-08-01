Островичи продолжают поддерживать российских военнослужащих в зоне СВО

19:03, 01 августа 2023, ПАИ

В центре добровольчества при Центре культуры «Юбилейный» волонтёры комплектуют всё то, что поступает от населения района, организаций и образовательных учреждений, для отправки российским военнослужащим во фронтовые части, которые участвуют в специальной военной операции. Об этом ПАИ сообщили в газете «Островские вести».

Несколько дней назад волонтёры города Острова доставили в Псковский ресурсный центр добровольчества гуманитарный груз для участников специальной военной операции, сообщили в молодёжном отделе ЦК «Юбилейный».

Сбор гуманитарной помощи для поддержки участников СВО продолжается.