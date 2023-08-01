Новый ФОКОТ открылся в деревне Родина Псковского района

19:37, 01 августа 2023, ПАИ

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа (ФОКОТ) в деревне Родина Псковского района в день торжественного открытия принял первые соревнования. Во вторник, 1 августа, на площадке прошли товарищеские футбольный и волейбольные матчи с участием учащихся муниципальных школ. Кроме того, здесь прошли показательные выступления молодых боксёров и местных коллективов художественной самодеятельности. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Поддержать юных спортсменов и оценить качество спортплощадки в этот день собрались представители региональной и районной властей, депутаты Псковского областного Собрания, члены делегации Республики Беларусь, а также местные жители.

Спортивное сооружение воздвигнуто в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

В состав объекта включены: круговая четырёхполосная беговая дорожка длиной 200 м, футбольное поле с искусственным покрытием, площадки для игры в волейбол и баскетбол, крытая тренажёрная зона и воркаут-платформа, а также трибуна для зрителей. Территория ФОКОТа огорожена, по периметру установлены мачты уличного освещения.

Отметим, до конца года ещё один ФОКОТ по нацпроекту планируется возвести в Пскове: он будет располагаться около естественно-математического лицея № 20.

Также в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» планируется возвести три «умные» спортивные площадки в Пскове, Острове и деревне Соловьи Псковского района. Кроме того, в столице региона возведут фиджитал-центр – спортивную площадку нового поколения.