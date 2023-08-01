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Общество

Нетрезвый водитель скрылся с места и попал во второе ДТП

В Псковском районе, в деревне Щиглицы, сотрудник Щиглицкого рыбного завода, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, врезался в автомобиль, пытался скрыться с места ДТП и допустил съезд своей машины в кювет, после чего уснул. Об этом сообщил телеграм-канал «Псковская сводка».

Пострадавших нет. На месте работают бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники ДПС.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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