Нетрезвый водитель скрылся с места и попал во второе ДТП
В Псковском районе, в деревне Щиглицы, сотрудник Щиглицкого рыбного завода, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, врезался в автомобиль, пытался скрыться с места ДТП и допустил съезд своей машины в кювет, после чего уснул. Об этом сообщил телеграм-канал «Псковская сводка».
Пострадавших нет. На месте работают бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники ДПС.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Комментарии: 0 Обсудить >>>