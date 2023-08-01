Водитель самосвала пострадал в результате ДТП в Усвятском районе
В Усвятском районе, за деревне Борновалово, опрокинулся гружённый песком самосвал. Об этом ПАИ сообщил телеграм-канал «Псковская сводка».
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Фото: Псковская сводка
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Фото: Псковская сводка
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Фото: Псковская сводка
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Фото: Псковская сводка
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Фото: Псковская сводка
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Фото: Псковская сводка
В результате ДТП пострадал водитель, 30-летний житель Невеля. Помощь ему оказана на месте, от госпитализации он отказался.
По предварительным данным, на дорогу выскочила лиса, водитель попытался избежать столкновения, в результате самосвал зацепил обочину и опрокинулся набок.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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