Водитель самосвала пострадал в результате ДТП в Усвятском районе

20:16, 01 августа 2023, ПАИ

В Усвятском районе, за деревне Борновалово, опрокинулся гружённый песком самосвал. Об этом ПАИ сообщил телеграм-канал «Псковская сводка».



Фото: Псковская сводка



Фото: Псковская сводка



Фото: Псковская сводка



Фото: Псковская сводка



Фото: Псковская сводка



Фото: Псковская сводка











В результате ДТП пострадал водитель, 30-летний житель Невеля. Помощь ему оказана на месте, от госпитализации он отказался.

По предварительным данным, на дорогу выскочила лиса, водитель попытался избежать столкновения, в результате самосвал зацепил обочину и опрокинулся набок.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего выясняются.