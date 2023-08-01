Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Пустошке жители района собрали почти 90 тысяч рублей на лекарства для бойцов СВО

В результате проведения благотворительной акции «Мы вместе», которая состоялась в воскресенье в городском парке Пустошки, было собрано 87 600 рублей. Об этом сообщила газета «Вперёд».

Фото: газета «Вперёд»

Денежные средства будут направлены на приобретение медицинских препаратов, необходимых в зоне проведения специальной военной операции.

«Посылки и письма жителей района будут доставлены нашим землякам в ближайшее время. Выражаю искреннюю признательность и сердечную благодарность каждому, кто принял участие в акции!» – сообщил на своей страничке в соцсети «ВКонтакте» глава района Юрий Кравцов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













01 августа 2023

Дедовичские ребята откроют гала-концерт в Пскове

01 августа 2023

В Великих Луках планируется реконструкция набережной

01 августа 2023

В Псковском районе перезахоронили останки 36 бойцов

01 августа 2023

В аэропорту Минска транслируется видеоролик о Псковской области

01 августа 2023

Желающих приглашают сплавляться в верховьях реки Великой в Себежском районе

01 августа 2023

В Пустошке жители района собрали почти 90 тысяч рублей на лекарства для бойцов СВО

01 августа 2023

Научно-исследовательские работы проводятся в церкви Михаила Архангела

01 августа 2023

Парк на реке Милёвке благоустроят в рамках нацпроекта 


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...