В Пустошке жители района собрали почти 90 тысяч рублей на лекарства для бойцов СВО

21:22, 01 августа 2023, ПАИ

В результате проведения благотворительной акции «Мы вместе», которая состоялась в воскресенье в городском парке Пустошки, было собрано 87 600 рублей. Об этом сообщила газета «Вперёд».

Денежные средства будут направлены на приобретение медицинских препаратов, необходимых в зоне проведения специальной военной операции.

«Посылки и письма жителей района будут доставлены нашим землякам в ближайшее время. Выражаю искреннюю признательность и сердечную благодарность каждому, кто принял участие в акции!» – сообщил на своей страничке в соцсети «ВКонтакте» глава района Юрий Кравцов.