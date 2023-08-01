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Общество

Желающих приглашают сплавляться в верховьях реки Великой в Себежском районе

На территории Себежского района в рамках проекта «ProАктивноеЛето» проведено несколько сплавов в верховьях реки Великой. Об этом сообщила газета «Призыв». О том, как проходят сплавы, кто может принимать в них участие и что планируется в будущем, рассказал руководитель проекта Александр Белов.

«На небольших пространствах луга сменяются хвойными и смешанными лесами, «подправленными» хозяйственными бобрами. Отмели сменяются сумасшедшими каменными перекатами. Равнина идёт на смену крутым берегам, и многое-многое другое – [всё это] не оставит путешественников равнодушными. Байдарочный сезон короток, поэтому по максимуму попытаемся использовать оставшееся время с умом и пользой», – поделился Александр Белов.

Сплавы по реке Великой проходят в выходные, а уже с 20 по 24 августа будут проходить учебно-тренировочные сборы «Закрытие летнего сезона», на которых планируются занятия водным туризмом для детей и подростков. Участие могут принять все желающие в возрасте от 7 до 17 лет.

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