Желающих приглашают сплавляться в верховьях реки Великой в Себежском районе

21:40, 01 августа 2023, ПАИ

На территории Себежского района в рамках проекта «ProАктивноеЛето» проведено несколько сплавов в верховьях реки Великой. Об этом сообщила газета «Призыв». О том, как проходят сплавы, кто может принимать в них участие и что планируется в будущем, рассказал руководитель проекта Александр Белов.

«На небольших пространствах луга сменяются хвойными и смешанными лесами, «подправленными» хозяйственными бобрами. Отмели сменяются сумасшедшими каменными перекатами. Равнина идёт на смену крутым берегам, и многое-многое другое – [всё это] не оставит путешественников равнодушными. Байдарочный сезон короток, поэтому по максимуму попытаемся использовать оставшееся время с умом и пользой», – поделился Александр Белов.

Сплавы по реке Великой проходят в выходные, а уже с 20 по 24 августа будут проходить учебно-тренировочные сборы «Закрытие летнего сезона», на которых планируются занятия водным туризмом для детей и подростков. Участие могут принять все желающие в возрасте от 7 до 17 лет.