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Общество

Минтруд предложил изменить правила назначения единого пособия

Министерство труда предложило изменить правила назначения единого пособия и не учитывать заработок несовершеннолетних, проценты по номинальным вкладам, открытым на детей, находящихся под опекой, а также единовременные выплаты, полученные при присвоении звания «Мать-героиня» и при награждении орденом и медалью ордена «Родительская слава», сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Соответствующий проект постановления правительства представлен на общественное обсуждение.

В министерстве добавили, что сейчас при назначении единого пособия не учитываются единовременные выплаты, предоставляемые семье в качестве меры поддержки, в том числе материнский капитал, субсидии на приобретение жилья многодетным семьям, имущество, предоставленное в качестве меры поддержки.

Такой же подход предлагается применять и по отношению к единовременным выплатам, которые предоставляются матерям, удостоенным званий «Мать-героиня» и награждённым орденом и медалью ордена «Родительская слава».

Также по поручению президента Владимира Путина предлагается исключить подработки несовершеннолетних детей в период каникул из общих доходов семьи, что позволит семье не терять право на пособие из-за незначительного превышения доходов из-за первого трудового опыта ребёнка.

«По обращению уполномоченного при президенте по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой предлагается отказаться от учёта процентов, выплаченным банковскими организациями на средства, размещённые на номинальных вкладах детей, взятых под опеку. В соответствии с требованиями закона на такие счета поступают алименты, выплаты на приёмных детей, а также средства, которые были унаследованы опекаемыми детьми. С учётом того, что движимое и недвижимое имущество детей, находящихся под опекой, не учитывается при оценке нуждаемости, предлагается не учитывать и проценты, начисляемые на номинальные вклады, открытые в интересах опекаемых детей», – отметили в министерстве.

В пресс-службе добавили, что изменения вступят в силу после принятия постановления правительства.

Единое пособие на детей и беременных женщин предоставляется семьям с доходами ниже одного прожиточного минимума на человека с применением комплексной оценки нуждаемости. При рассмотрении заявления учитывают имущественную обеспеченность и вовлечённость в занятость родителей.

Размер выплаты на ребёнка составляет 50, 75 или 100 % регионального прожиточного минимума на детей. Для беременных женщин, вставших на учёт на раннем сроке, пособие составляет 50, 75 или 100 % регионального прожиточного минимума трудоспособного населения, напомнили в министерстве.

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