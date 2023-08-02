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Общество

Названы самые популярные маршруты для экскурсий на автомобиле

Россияне стали чаще ездить на автомобильные экскурсии, спрос на них по России вырос на 45 процентов по сравнению с прошлым летом, сообщает РИА Новости.

Самым популярным регионом по числу таких запросов стал Краснодарский край – интерес к поездкам здесь подскочил сразу на 47 процентов по сравнению с прошлым годом, на этот регион приходится почти каждый 10-й заказ авто с водителем.

В число наиболее популярных направлений вошли Москва и Московская область (+48 процентов), Санкт-Петербург и Ленинградская область (+15 процентов), а также Владикавказ, Минеральные Воды, Кисловодск, Грозный.

«С развитием внутреннего туризма россияне стали чаще интересоваться такими услугами. Путешественники обращаются к гидам на машине, если возникают трудности с покупкой билетов на поезд или самолет, или если маршрут уже продуман и осталось объехать достопримечательности региона. А еще поездка с водителем также подходит для тех, кто не хочет или не умеет водить самостоятельно», – объясняет Евгения Лазарева, руководитель категории «Транспортные услуги» на «Авито Услугах».

В топе у любителей автоэкскурсий с гидами оказались также Уфа (+54 процента), Казань (+46 процентов), Екатеринбург (+43 процента), Новосибирск (+43 процента).
 

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