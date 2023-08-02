В Иркутске самолет столкнулся со стаей птиц при вылете из аэропорта

07:47, 02 августа 2023, ПАИ



Самолет авиакомпании «Сибирь» при вылете из аэропорта Иркутска столкнулся со стаей птиц, сообщает РИА Новости со ссылкой на Восточно-Сибирскую транспортную прокуратуру.

«По предварительным данным, 2 августа 2023 года при разбеге самолета, выполнявшего рейс № 6329 сообщением Иркутск – Якутск, произошло столкновение со стаей птиц. Экипажем принято решение прервать взлет и вернуться на стоянку», – отметили в прокуратуре.

Уточняется, что на борту находилось 124 пассажира, никто из них не пострадал. Сотрудники ведомства дадут оценку техническому состоянию летательного аппарата. Байкало-Ангарская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов. Также идет проверка орнитологического обеспечения безопасности полетов.