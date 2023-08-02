«Титан-Полимер» представил в Белоруссии производственный потенциал Псковской области

12:35, 02 августа 2023, ПАИ

Предприятие ГК «Титан» продемонстрировало производственный потенциал региона на Днях Псковской области в Витебске, прошедших в Белоруссии 27-30 июля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе «Титан-Полимера».

Решение о проведении мероприятия было принято в июле 2022 года на встрече губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и председателя Витебского областного исполнительного комитета Александра Субботина. Фестиваль включал в себя культурную программу, знакомство с туристическим потенциалом регионов двух стран, а также с экономическими и инвестиционными ресурсами. Также в рамках празднования Дней Псковской области в Витебске работала деловая площадка, где проходили В2В-переговоры.

Завод «Титан-Полимер» представил на выставке масштабную инсталляцию из БОПЭТ-плёнок. Это полутораметровый бумажный стаканчик и питьевые трубочки из произведённой в Псковской области плёнки – прозрачной и металлизированной, толщиной 35 и 50 мкм. Основная идея макета – показать одну из сфер применения биаксиально-ориентированной полиэтилентерефталатной плёнки. Речь идёт о пищевой промышленности.

«Дни Псковской области – важное мероприятие для поддержки многолетних добрососедских отношений как Псковской и Витебской областей, так и России и Белоруссии. Для нас как для производителей БОПЭТ-плёнки важна экономическая составляющая – деловые встречи с представителями белорусского бизнеса, возможность новых контактов и деловых связей», – прокомментировал генеральный директор завода «Титан-Полимер» Кирилл Неретин.

Напомним, что Дни Псковской области прошли в Витебске с 27 по 30 июля. Они были организованы в рамках договорённостей губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и председателя Витебского облисполкома Александра Субботина по развитию сотрудничества и культурного обмена между регионами союзных государств. Это было ответное мероприятие – в сентябре прошлого года в Пскове состоялись Дни Витебской области.