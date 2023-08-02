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Общество

Почти каждый пятый выпускник вуза в Пскове устроился на работу с помощью родителей − опрос

В Пскове родители помогают в трудоустройстве почти каждому пятому выпускнику вуза, следует из данных опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

В том, что в трудоустройстве им помогают родители или другие родственники, признались 17 % молодёжи в возрасте от 14 до 21 года и 18 % выпускников вузов от 22 до 26 лет.

Между тем, по мнению 46 % молодёжи и каждого второго выпускника вуза, родители вообще не должны помогать детям устраиваться на работу.

27 % опрошенных до 21 года и 24 % новоиспечённых молодых специалистов считают правильным, если родители просят о помощи в этом вопросе других родственников или знакомых. В том, что сыну или дочери стоит помочь с поиском вакансий, уверены 25 % молодёжи и 18 % выпускников вузов. Другие варианты помощи называли реже.

Мнение, что родители должны общаться с потенциальным работодателем по телефону или лично, разделяют только 6 % опрошенных до 21 года. В том, что нужно ходить вместе с ребёнком на собеседования, убеждены лишь 4 % молодёжи до 21 года и 1 % выпускников вузов.

44 % псковичей считают, что взрослые дети должны помогать в трудоустройстве своим родителям, а каждый четвёртый (26 %) не согласен с этим утверждением. Чаще всего такое участие детей в жизни родителей считают обязательным респонденты до 34 лет – 50 %. Мужчины одобряют это чаще женщин (49 % против 41 %), а бездетные респонденты – чаще тех, у кого есть дети (51 % против 44 %).

Между тем шесть из десяти менеджеров по персоналу (62 %) даже не рассматривают соискателей, вместо которых звонят, пишут или приходят на собеседование родственники. Ещё 24 % оценивают таких кандидатов в последнюю очередь. Лишь один из десяти рекрутеров (10 %) рассматривает их наравне со всеми.

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