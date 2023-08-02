Шесть месяцев тюрьмы получил острович за избиение мужчины ногами

16:24, 02 августа 2023, ПАИ

Жителя Островского района осудили за то, что он избил мужчину ногами. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Отметим, что на момент происшествия острович уже имел непогашенную судимость за применение насилия. Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил потерпевшего ногой по лицу. После этого он потянул мужчину за лямку рюкзака, от чего тот упал на колени, и нанёс ему повреждения в области лица и коленного сустава, которые не причинили вреда здоровью.

Островича обвиняли в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 116.1 УК РФ (нанесении побоев, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в статье 115 УК РФ, и не содержащих признаков состава преступления, предусмотренного статьёй 116 УК РФ, лицом, имеющим судимость за преступления, совершённые с применением насилия).

Нападавший раскаялся в содеянном и принёс потерпевшему извинения. Мужчину признали виновным и приговорили к тюремному заключению сроком на шесть месяцев.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.