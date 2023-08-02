Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Шесть месяцев тюрьмы получил острович за избиение мужчины ногами

Жителя Островского района осудили за то, что он избил мужчину ногами. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Отметим, что на момент происшествия острович уже имел непогашенную судимость за применение насилия. Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил потерпевшего ногой по лицу. После этого он потянул мужчину за лямку рюкзака, от чего тот упал на колени, и нанёс ему повреждения в области лица и коленного сустава, которые не причинили вреда здоровью.

Островича обвиняли в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 116.1 УК РФ (нанесении побоев, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в статье 115 УК РФ, и не содержащих признаков состава преступления, предусмотренного статьёй 116 УК РФ, лицом, имеющим судимость за преступления, совершённые с применением насилия).

Нападавший раскаялся в содеянном и принёс потерпевшему извинения. Мужчину признали виновным и приговорили к тюремному заключению сроком на шесть месяцев. 

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













02 августа 2023

Артиллерийский снаряд обнаружили в Опочецком районе

02 августа 2023

Пожилая пара пропала в лесу под Псковом

02 августа 2023

Артснаряд обнаружили в Опочецком районе

02 августа 2023

Два себежанина похитили канализационный люк

02 августа 2023

Женщина погибла при пожаре в Островском районе

01 августа 2023

Водитель самосвала пострадал в результате ДТП в Усвятском районе

01 августа 2023

Нетрезвый водитель скрылся с места и попал во второе ДТП

01 августа 2023

Взятку в 500 евро попытались дать иностранцы сотрудникам Псковской таможни


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...