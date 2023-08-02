14 молодых специалистов приступили к несению службы в псковском УФСИН

13:39, 02 августа 2023, ПАИ

14 молодых специалистов приступили к несению службы в псковском УФСИН. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

По этому случаю в актовом зале учреждения состоялось торжественное мероприятие – встреча руководства ведомства с выпускниками, успешно окончившими Академию ФСИН России в Рязани. Приказом начальника управления 14 лейтенантов отправятся в подведомственные учреждения для дальнейшего прохождения службы.

Мероприятие открыл врио начальника УФСИН России по Псковской области Виктор Леонов. Он поздравил выпускников, напомнил о недопустимости совершения необдуманных поступков и подчеркнул, что деловой репутацией дорожит каждый уважающий себя сотрудник уголовно-исполнительной системы. Руководитель также отметил, что для успешной адаптации к новым условиям за каждым лейтенантом внутренней службы будет закреплён опытный наставник из числа квалифицированных кадров.

Заместитель начальника УФСИН Игорь Кучмук присоединился к поздравлениям и призвал новых специалистов соблюдать служебную дисциплину и субординацию, а также постоянно повышать свой профессиональный уровень и стремиться к высоким результатам.

Завершилось мероприятие общим фотографированием всех участников встречи.