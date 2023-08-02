Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Концерт органной музыки смогут посетить псковичи 5 августа

Концерт органной музыки из цикла «Вдохновлённые Бахом» состоится в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви Пскова 5 августа в 16:00. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

В концерте примет участие студентка Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова по классу «орган», лауреат всероссийских и международных органных конкурсов Анна Кириллова.

Фото: храм Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове

В органном концерте «Вдохновлённые Бахом» прозвучат музыкальные произведения XVII–XX веков: немецкого композитора эпохи барокко Иоганна Себастьяна Баха и итальянца Антонио Лучио Вивальди, германских романтиков Иоганна Баптиста Йозефа Максимилиана Регера и Иоганнеса Брамса, а также французского симфониста Шарля Мари Видора. «Музыка самых органных европейских стран представлена лучшими сочинениями разных жанров и эпох», – отметили организаторы мероприятия.

Посещение осуществляется по пригласительным за пожертвование, которые можно получить непосредственно перед началом концерта. Храм открывается за 45 минут до начала выступления. Посещение рекомендовано для всех категорий зрителей старше десяти лет. Продолжительность концерта – 60 минут без антракта.

По вопросам можно обращаться по телефонам: 8 (8112) 62-13-50, 8 (911) 968-63-32, 8 (911) 209-59-53. Храм Пресвятой Троицы Римско-католической церкви Пскова находится на улице Плехановский Посад, 64.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













02 августа 2023

Опубликована программа фестиваля «Словенское поле – 2023»

02 августа 2023

Фестиваль красок пройдёт в Великих Луках

02 августа 2023

+27 градусов и дождь ожидаются в Псковской области 3 августа

02 августа 2023

Дочь Героя России из Пскова получила паспорт в день ВДВ

02 августа 2023

Литию по Семёну Гейченко провели в «Михайловском»

02 августа 2023

Память погибших в боях десантников почтили в Пскове в День ВДВ

02 августа 2023

Стало известно, когда в Пскове пройдёт исторический праздник «Воевода Шуйский»

02 августа 2023

Социальный городок под Псковом планируют сдать к середине сентября


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...