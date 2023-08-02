Концерт органной музыки смогут посетить псковичи 5 августа

12:59, 02 августа 2023, ПАИ

Концерт органной музыки из цикла «Вдохновлённые Бахом» состоится в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви Пскова 5 августа в 16:00. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

В концерте примет участие студентка Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова по классу «орган», лауреат всероссийских и международных органных конкурсов Анна Кириллова.

В органном концерте «Вдохновлённые Бахом» прозвучат музыкальные произведения XVII–XX веков: немецкого композитора эпохи барокко Иоганна Себастьяна Баха и итальянца Антонио Лучио Вивальди, германских романтиков Иоганна Баптиста Йозефа Максимилиана Регера и Иоганнеса Брамса, а также французского симфониста Шарля Мари Видора. «Музыка самых органных европейских стран представлена лучшими сочинениями разных жанров и эпох», – отметили организаторы мероприятия.

Посещение осуществляется по пригласительным за пожертвование, которые можно получить непосредственно перед началом концерта. Храм открывается за 45 минут до начала выступления. Посещение рекомендовано для всех категорий зрителей старше десяти лет. Продолжительность концерта – 60 минут без антракта.

По вопросам можно обращаться по телефонам: 8 (8112) 62-13-50, 8 (911) 968-63-32, 8 (911) 209-59-53. Храм Пресвятой Троицы Римско-католической церкви Пскова находится на улице Плехановский Посад, 64.