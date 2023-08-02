Пожилая пара пропала в лесу под Псковом

13:25, 02 августа 2023, ПАИ

85-летний Борис Соколов и 83-летняя Людмила Соколова пропали в деревне Ветошке Псковского района. 1 августа они ушли в лес и не вернулись. Об этом сообщается в группе регионального поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте».

Приметы Бориса Соколова: рост 160 сантиметров, нормального телосложения, седые короткие волосы, тёмные глаза.

Приметы Людмилы Соколовой: рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, тёмные волосы, собранные в пучок.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении пожилых людей, просят обратиться по номеру 8-800-700-54-52 или 112.