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Происшествия

Пожилая пара пропала в лесу под Псковом

85-летний Борис Соколов и 83-летняя Людмила Соколова пропали в деревне Ветошке Псковского района. 1 августа они ушли в лес и не вернулись. Об этом сообщается в группе регионального поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Псковской области в соцсети «ВКонтакте»

Приметы Бориса Соколова: рост 160 сантиметров, нормального телосложения, седые короткие волосы, тёмные глаза.

Приметы Людмилы Соколовой: рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, тёмные волосы, собранные в пучок.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении пожилых людей, просят обратиться по номеру 8-800-700-54-52 или 112.

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