Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковичам объяснили, когда придут детские пособия за июль

Выплату июльских пособий семьям с детьми произведёт отделение Социального фонда России по Псковской области в августе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения. 

Фото: ПАИ

Сотрудники фонда напомнили, что выплаты осуществляются в единые даты в новом месяце за предыдущий, то есть в августе – за июль, в сентябре – за август, в октябре – за сентябрь и т.д.

Так, 3 августа на банковские счета граждан перечисляются ежемесячные выплаты:

– семьям с детьми от рождения до 17 лет;

– в связи с рождением и воспитанием ребёнка;

– на первого ребёнка до трёх лет;

– по уходу за ребёнком до 1,5 лет неработающим гражданам;

– на ребёнка военнослужащего по призыву;

– на ребёнка семьям военных и сотрудников силовых ведомств;

– женщинам, вставшим на учёт в ранние сроки беременности и пр.

Отделения почтовой связи выплатят или доставят указанные пособия в соответствии с установленным графиком – с 5 по 25 число.

«Ежемесячная выплата из материнского семейного капитала на ребёнка до трёх лет (МСК) за июль поступит 4 августа. Это связано с тем, что единая дата выплаты (пятое число) в августе приходится на выходной день, поэтому выплата поступит накануне – в ближайший рабочий день», – пояснили в соцфонде. 

Пособие по уходу за ребёнком в возрасте до 1,5 лет за июль 2023 года работающим псковичам будет выплачено в единый день выплаты – 8 августа.

«Обращаем внимание, выплаты перечисляются в течение всего дня. Если денежные средства не поступили на счёт утром, то нужно дождаться зачисления средств до окончания дня», – уточнили в фонде.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













02 августа 2023

ФОТОРЕПОРТАЖ. Показательные выступления десантников в Пскове

02 августа 2023

Судебный пристав из Локнянского района спас жизнь человеку

02 августа 2023

Личный состав МЧС России по Псковской области пополнился новыми сотрудниками

02 августа 2023

Адресные посылки отправили из Псковской области участникам СВО из 1009-го полка 

02 августа 2023

Автопробег в честь дня ВДВ состоялся в Себеже

02 августа 2023

Более 20 единиц техники получил «Псковавтодор» в 2022 году

02 августа 2023

Условия пребывания курсантов на учебной базе проверил начальник псковского филиала ФСИН

02 августа 2023

Вернуться с победой пожелал десантникам Игорь Иванов


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...