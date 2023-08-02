Псковичам объяснили, когда придут детские пособия за июль
Выплату июльских пособий семьям с детьми произведёт отделение Социального фонда России по Псковской области в августе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения.
Сотрудники фонда напомнили, что выплаты осуществляются в единые даты в новом месяце за предыдущий, то есть в августе – за июль, в сентябре – за август, в октябре – за сентябрь и т.д.
Так, 3 августа на банковские счета граждан перечисляются ежемесячные выплаты:
– семьям с детьми от рождения до 17 лет;
– в связи с рождением и воспитанием ребёнка;
– на первого ребёнка до трёх лет;
– по уходу за ребёнком до 1,5 лет неработающим гражданам;
– на ребёнка военнослужащего по призыву;
– на ребёнка семьям военных и сотрудников силовых ведомств;
– женщинам, вставшим на учёт в ранние сроки беременности и пр.
Отделения почтовой связи выплатят или доставят указанные пособия в соответствии с установленным графиком – с 5 по 25 число.
«Ежемесячная выплата из материнского семейного капитала на ребёнка до трёх лет (МСК) за июль поступит 4 августа. Это связано с тем, что единая дата выплаты (пятое число) в августе приходится на выходной день, поэтому выплата поступит накануне – в ближайший рабочий день», – пояснили в соцфонде.
Пособие по уходу за ребёнком в возрасте до 1,5 лет за июль 2023 года работающим псковичам будет выплачено в единый день выплаты – 8 августа.
«Обращаем внимание, выплаты перечисляются в течение всего дня. Если денежные средства не поступили на счёт утром, то нужно дождаться зачисления средств до окончания дня», – уточнили в фонде.
Условия пребывания курсантов на учебной базе проверил начальник псковского филиала ФСИН