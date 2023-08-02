Псковичам объяснили, когда придут детские пособия за июль

17:47, 02 августа 2023, ПАИ

Выплату июльских пособий семьям с детьми произведёт отделение Социального фонда России по Псковской области в августе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения.

Сотрудники фонда напомнили, что выплаты осуществляются в единые даты в новом месяце за предыдущий, то есть в августе – за июль, в сентябре – за август, в октябре – за сентябрь и т.д.

Так, 3 августа на банковские счета граждан перечисляются ежемесячные выплаты:

– семьям с детьми от рождения до 17 лет;

– в связи с рождением и воспитанием ребёнка;

– на первого ребёнка до трёх лет;

– по уходу за ребёнком до 1,5 лет неработающим гражданам;

– на ребёнка военнослужащего по призыву;

– на ребёнка семьям военных и сотрудников силовых ведомств;

– женщинам, вставшим на учёт в ранние сроки беременности и пр.

Отделения почтовой связи выплатят или доставят указанные пособия в соответствии с установленным графиком – с 5 по 25 число.

«Ежемесячная выплата из материнского семейного капитала на ребёнка до трёх лет (МСК) за июль поступит 4 августа. Это связано с тем, что единая дата выплаты (пятое число) в августе приходится на выходной день, поэтому выплата поступит накануне – в ближайший рабочий день», – пояснили в соцфонде.

Пособие по уходу за ребёнком в возрасте до 1,5 лет за июль 2023 года работающим псковичам будет выплачено в единый день выплаты – 8 августа.

«Обращаем внимание, выплаты перечисляются в течение всего дня. Если денежные средства не поступили на счёт утром, то нужно дождаться зачисления средств до окончания дня», – уточнили в фонде.