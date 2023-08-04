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Общество

Общественную территорию благоустроят на левом берегу реки Гдовки

О реализации проекта по благоустройству Гдова рассказал глава Гдовского района Алексей Васильев на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Фото: ПАИ

В Гдове благоустроят общественную территорию на левом берегу реки Гдовки, площадь территории составила порядка 34 тысяч квадратных метров. После подписания соглашения с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ проект разработают детально.

«Мы рассчитываем максимально привлечь жителей района, чтобы учесть их мнения и проинформировать о наших планах», – отметил Алексей Васильев.

Он также пояснил, что в проекте предусмотрено несколько локаций: пешеходные дорожки, велодорожки, территория для проведения массовых городских мероприятий. Кроме того, пойма реки будет использоваться и в зимнее время для катания на санках и ватрушках.

К строительству планируется приступить в 2024 году. Сроки реализации будут зависеть от окончательного проекта благоустройства.

Ранее сообщалось, что Гдов и Изборск вошли в число победителей VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Они получили по 65,8 миллиона рублей на реализацию проектов благоустройства.

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