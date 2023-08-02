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Литию по Семёну Гейченко провели в «Михайловском»

Литию по Семёну Гейченко – «михайловскому домовому», первому послевоенному директору «Пушкинского Уголка» отслужили сегодня, в день памяти хранителя, в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское». Заупокойную службу провели в часовне Михаила Архангела, на въезде в мемориальную усадьбу поэта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе культурного учреждения. 

С.С. Гейченко. Из фондов музея-заповедника «Михайловское»

Семён Гейченко ушёл из жизни 2 августа 1993 года. В музее уточнили, что по давней традиции этот день в «Михайловском» объявлен днём памяти всех сотрудников музея-заповедника, которых уже нет в живых, поэтому общая молитва произносится и за них.

Кроме того, в учреждении сегодня провели церемонию возложения цветов к памятнику «Музейщикам Пушкиногорья» перед зданием музейного Научно-культурного центра в Пушкинских Горах. Напомним, что одной из фигур этой скульптурной композиции – портрету мужчины, сажающего деревце, – скульптор придал черты Семёна Гейченко.

Также в программе сегодняшнего дня памяти – экскурсия по выставке «А у нас в Михайловском», открывшейся к 120-летию со дня рождения хранителя (выставочный зал НКЦ), и показ документального фильма о Семёне Гейченко (малый зал НКЦ). Посетить экскурсию и киносеанс свободно могут все желающие.

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