Артиллерийский снаряд обнаружили в Опочецком районе

15:19, 02 августа 2023, ПАИ

Боеприпас времён Великой Отечественной войны обнаружили в Опочецком районе. Об этом сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».

Снаряд нашли в деревне Духново Опочецкого района.

Группа разминирования поисково-спасательного отряда областной службы спасения идентифицировала артиллерийский снаряд диаметром 76 миллиметров.

Ранее там же обнаружили аналогичный артиллерийский снаряд. Ещё один боеприпас времён войны нашли в Псковском районе.