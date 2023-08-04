Пять ТОС создали в Гдовском районе за полгода

13:11, 04 августа 2023, ПАИ

Пять ТОС создали в Гдовском районе за первое полугодие 2023 года, сообщил глава муниципалитета Алексей Васильев на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Работа ТОС набирает обороты. В этом году дополнительно создали пять ТОС, а всего в районе их 18», – отметил гость студии.

По его словам, к основным заявкам относятся благоустройство территорий, памятных мест и электрификация. Также есть запросы по развитию спорта в населённых пунктах: создаются поля для мини-футбола, волейбольные площадки, воркаут-площадки.

«Жители понимают эффективность этого инструмента, так как это дополнительное привлечение бюджетных средств. Люди сами решают, что для них необходимо», – подчеркнул Алексей Васильев и добавил, что на реализацию заявок выделено порядка одного миллиона рублей.