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Общество

Пять ТОС создали в Гдовском районе за полгода

Пять ТОС создали в Гдовском районе за первое полугодие 2023 года, сообщил глава муниципалитета Алексей Васильев на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Фото ПАИ

«Работа ТОС набирает обороты. В этом году дополнительно создали пять ТОС, а всего в районе их 18», – отметил гость студии.

По его словам, к основным заявкам относятся благоустройство территорий, памятных мест и электрификация. Также есть запросы по развитию спорта в населённых пунктах: создаются поля для мини-футбола, волейбольные площадки, воркаут-площадки.

«Жители понимают эффективность этого инструмента, так как это дополнительное привлечение бюджетных средств. Люди сами решают, что для них необходимо», – подчеркнул Алексей Васильев и добавил, что на реализацию заявок выделено порядка одного миллиона рублей.

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