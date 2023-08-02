Псковским продавцам напомнили о необходимости передачи данных в «Честный знак»

16:34, 02 августа 2023, ПАИ

Реализующие маркированный товар продавцы обязаны применять контрольно-кассовую технику, передающую данные в систему «Честный знак». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

Там подчеркнули, что налогоплательщики, продукция которых подлежит обязательной маркировке в соответствии с законодательством РФ, должны применять контрольно-кассовую технику, обеспечивающую возможность формирования и передачи данных через оператора фискальных данных в систему «Честный Знак».

Отметим, также с 1 сентября 2023 года вступают в силу новые правила маркировки для 6 товарных групп. Это означает, что всем участникам оборота с этой даты необходимо зарегистрироваться в системе маркировки «Честный знак», а производителям и импортёрам – также описать свои товары в каталоге. В этой новости мы собрали полезные ссылки для каждой товарной группы, с помощью которых вы можете изучить актуальную информацию.

Напомним, система маркировки товаров «Честный Знак» введена для того, чтобы сделать рынок прозрачным, отслеживать весь процесс передвижения товара от момента производства до продажи и тем самым гарантировать качество конечному потребителю.

На сегодняшний день обязательной маркировке подлежат различные группы товаров: лекарства, обувь, некоторые виды одежды, молочная продукция, табачная продукция, меховые изделия, шины, духи и туалетная вода, фотоаппараты, бутилированная вода и упакованная питьевая вода из категории «минеральная».

«При продаже маркированного товара в момент расчёта по кассе при сканировании кода маркировки с помощью ККТ формируются данные о товарах в виде запросов о коде маркировки и уведомлений о реализации маркированного товара, благодаря чему система «Честный Знак» «узнаёт» о том, что маркированный товар продан конечному потребителю, и выводит его из оборота», – заключили в налоговой.