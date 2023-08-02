Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Какой будет погода в августе, рассказали псковичам

Псковичам рассказали, какая погода будет на территории региона в августе. Об этом ПАИ сообщили в Псковскои гидрометцентре.

Фото: ПАИ

Среднемесячная температура воздуха составит от +15,8 до +16,9 градуса. Месячная сумма осадков будет составлять от 71 до 86 мм.

«В августе погодные условия над районами Псковской области будут определяться чередующимися воздействиями периферий циклонов и северных периферий полей высокого давления. В первой половине месяца будут преобладать поля повышенного давления, во второй половине месяца участится влияние циклонов. Такой характер атмосферной циркуляции обусловит близкий к климатической норме температурный фон в течение большей части месяца или чуть выше нормы», – рассказали синоптики.

Среднемесячная температура воздуха ожидается в пределах климатической нормы или на 0,5 градусов выше нормы. Месячная сумма осадков ожидается в пределах 60-100 % от нормы, но в отдельных районах из-за ливневого характера дождей может быть выше нормы.

В первой декаде месяца преобладающие дневные температуры ожидаются в пределах от +22 до +27 градусов, в отдельные дни в конце декады прогрев будет достигать от +28 до +30 градусов. Преобладающие ночные температуры прогнозируются в пределах от +12 до +17 градусов.

Во второй и третьей декадах месяца преобладающие ночные температуры прогнозируются в пределах от +9 до +14 градусов, преобладающие дневные температуры ожидаются в пределах от +20 до +25 градусов. Последняя пятидневка месяца прогнозируется более прохладной, дневная температура составит от +17 до +22 градусов.

Опасные метеорологические явления не прогнозируются. В отдельные периоды возможно усиление ветра до 15-18 метров в секунду.

Ранее о том, какой будет погода в Псковской области в августе, рассказала начальник Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













02 августа 2023

Какой будет погода в августе, рассказали псковичам

02 августа 2023

Опубликована программа фестиваля «Словенское поле – 2023»

02 августа 2023

Фестиваль красок пройдёт в Великих Луках

02 августа 2023

+27 градусов и дождь ожидаются в Псковской области 3 августа

02 августа 2023

Дочь Героя России из Пскова получила паспорт в день ВДВ

02 августа 2023

Литию по Семёну Гейченко провели в «Михайловском»

02 августа 2023

Память погибших в боях десантников почтили в Пскове в День ВДВ

02 августа 2023

Стало известно, когда в Пскове пройдёт исторический праздник «Воевода Шуйский»


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...