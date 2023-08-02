Какой будет погода в августе, рассказали псковичам

15:54, 02 августа 2023, ПАИ

Псковичам рассказали, какая погода будет на территории региона в августе. Об этом ПАИ сообщили в Псковскои гидрометцентре.

Среднемесячная температура воздуха составит от +15,8 до +16,9 градуса. Месячная сумма осадков будет составлять от 71 до 86 мм.

«В августе погодные условия над районами Псковской области будут определяться чередующимися воздействиями периферий циклонов и северных периферий полей высокого давления. В первой половине месяца будут преобладать поля повышенного давления, во второй половине месяца участится влияние циклонов. Такой характер атмосферной циркуляции обусловит близкий к климатической норме температурный фон в течение большей части месяца или чуть выше нормы», – рассказали синоптики.

Среднемесячная температура воздуха ожидается в пределах климатической нормы или на 0,5 градусов выше нормы. Месячная сумма осадков ожидается в пределах 60-100 % от нормы, но в отдельных районах из-за ливневого характера дождей может быть выше нормы.

В первой декаде месяца преобладающие дневные температуры ожидаются в пределах от +22 до +27 градусов, в отдельные дни в конце декады прогрев будет достигать от +28 до +30 градусов. Преобладающие ночные температуры прогнозируются в пределах от +12 до +17 градусов.

Во второй и третьей декадах месяца преобладающие ночные температуры прогнозируются в пределах от +9 до +14 градусов, преобладающие дневные температуры ожидаются в пределах от +20 до +25 градусов. Последняя пятидневка месяца прогнозируется более прохладной, дневная температура составит от +17 до +22 градусов.

Опасные метеорологические явления не прогнозируются. В отдельные периоды возможно усиление ветра до 15-18 метров в секунду.

Ранее о том, какой будет погода в Псковской области в августе, рассказала начальник Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова.