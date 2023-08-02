Судебный пристав из Локнянского района спас жизнь человеку

18:31, 02 августа 2023, ПАИ

Судебный пристав из Локнянского района Сергей Гудков спас жизнь человеку. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

«Николай Анатольевич принимал участие в судебном заседании в качестве подсудимого. Во время перерыва ему внезапно стало плохо. В этот момент судебный пристав проявив свою бдительность не дал упасть ему на бетонное покрытие тротуара, вызвал службу скорой помощи и находился рядом с пострадавшим до её приезда», – рассказали в пресс-службе.

Старший смены на объекте – судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов Сергей Гудков – героем себя не считает, говорит, что так поступил бы каждый, добавили в пресс-службе.