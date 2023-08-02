«Экопром» поздравил десантников и их семьи с Днём ВДВ

21:29, 02 августа 2023, ПАИ

Псковский филиал ООО «Экопром» поздравил военнослужащих и ветеранов, а также их семьи с Днём Воздушно-десантных войск. Поздравление опубликовано в группе «Мехуборка Псков» в соцсети «ВКонтакте».

«2 августа – особый день для жителей Псковской области. Это праздник фактически каждой псковской семьи. Именно в нашем регионе дислоцируется прославленная 76-я гвардейская десантно-штурмовая Черниговская Краснознамённая ордена Суворова дивизия», – написали в «Мехуборке».

Помимо этого, в «Экопроме» рассказали о водителе мусоровоза Александре Цветкове, который получил повестку в сентябре 2022 года и отправился на СВО.

«Ответственный, исполнительный и надёжный – именно так характеризуют сотрудники филиала ООО «Экопром» водителя спецавтотранспорта Александра Цветкова. И свою работу выполнит, и другим поможет, рассказывают о нём коллеги, которые также пришли на помощь Александру и его семье в трудную минуту, в сентябре 2022-го, когда ему вручили повестку о мобилизации. Собирали ему посылки, помогали жене, оставшейся с тремя детьми: младшему на тот момент было всего 1,5 года. Десять месяцев Александр выполнял поставленные государством задачи в ЛНР и ДНР, был контужен, а после вернулся к нам, в уже ставший родным «Экопром», – рассказали в «Мехуборке».

«Коллектив, в который хочется возвращаться, – отметил Александр Цветков. – Здесь всё очень стабильно».

Александру Цветкову 30 лет, по образованию машинист подъёмно-транспортных и строительных машин, за плечами работа в дорожной службе и пожарным спасателем в МЧС. По словам мужчины, он выбрал работу в «Экопроме», потому что это надёжная и престижная организация в городе. Здесь предоставляют гарантированные выходные и отпуск, а если нужен дополнительный день, чтобы уладить свои дела, руководство всегда пойдёт навстречу.

Сейчас Александр Цветков строит планы дальнейшего карьерного роста. «Сейчас у меня водительское удостоверение категории С, планирую сдать экзамен на право управления ломовозом», – рассказал он.

«Наша компания гордится, что у нас есть свои герои и они выбирают нас. Водитель мусоровоза – это важная и ответственная профессия, неотъемлемая часть комфортной жизни нашего региона. На плечи водителя ложится главная задача компании – поддержание порядка и чистоты в городах и населённых пунктах», – отметили в «Экопроме».