В июле в Великих Луках мальчиков родилось больше, чем девочек

19:07, 02 августа 2023, ПАИ

Великолукская межрайонная больница опубликовала статистику рождаемости за июль. Об этом сообщил интернет-ресурс Luki-News.

В прошедшем месяце в учреждение поступило 1200 пациентов, 1214 выписано, 59 находилось в отделении реанимации, проведено 344 операции, один пациент эвакуирован вертолётом санитарной авиации. На 1 августа на лечении находилось 267 человек.

В родильном доме: