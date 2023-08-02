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Общество

В июле в Великих Луках мальчиков родилось больше, чем девочек

Великолукская межрайонная больница опубликовала статистику рождаемости  за июль. Об этом сообщил интернет-ресурс Luki-News.

В прошедшем месяце в учреждение поступило 1200 пациентов, 1214 выписано, 59 находилось в отделении реанимации, проведено 344 операции, один пациент эвакуирован вертолётом санитарной авиации. На 1 августа на лечении находилось 267 человек.

В родильном доме:

  • 128 – поступило;
  • 130 – выписано;
  • 74 – роды, появились на свет 41 мальчик и 33 девочки.

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