В июле в Великих Луках мальчиков родилось больше, чем девочек
Великолукская межрайонная больница опубликовала статистику рождаемости за июль. Об этом сообщил интернет-ресурс Luki-News.
В прошедшем месяце в учреждение поступило 1200 пациентов, 1214 выписано, 59 находилось в отделении реанимации, проведено 344 операции, один пациент эвакуирован вертолётом санитарной авиации. На 1 августа на лечении находилось 267 человек.
В родильном доме:
- 128 – поступило;
- 130 – выписано;
- 74 – роды, появились на свет 41 мальчик и 33 девочки.
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