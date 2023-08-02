Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Уровень безработицы в России достиг исторического минимума и составил 3,1%

Уровень безработицы в России в июне обновил исторический минимум и составил 3,1 %, следует из доклада Росстата. Об этом сообщило РИА Новости.

«В июне 2023 года 2,4 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда). Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в июне 2023 года составил 3,1 % (без исключения сезонного фактора)», – говорится в документе.

Предыдущий минимальный уровень был зафиксирован в мае, когда безработица находилась на уровне 3,2 %. И если в мае общая численность безработных составила 2,406 миллиона, то в июне – уже 2,351 миллиона человек.

При этом, как отмечает Росстат со ссылкой на данные Роструда, к концу июня 2023 года в органах службы занятости населения состояли на учёте 0,6 миллиона не занятых трудовой деятельностью граждан, из них 0,5 миллиона человек имели статус безработного, в том числе 0,4 миллиона человек получали пособие по безработице.

Росстат при изучении занятости и безработицы использует методологию Международной организации труда, в соответствии с которой безработными являются те, кто в момент исследования одновременно нуждался в работе, искал её и был готов приступить к ней. В России численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше, по данным Росстата, в июне 2023 года составила 75,9 миллиона человек.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













02 августа 2023

Финисаж выставки «В кадре за кадром» пройдёт в Пскове 7 августа

02 августа 2023

В лесу в Палкинском районе ведутся поиски пропавших граждан

02 августа 2023

Псковский подрядчик просрочил выполнение двух муниципальных контрактов

02 августа 2023

На футбольном дерби Псковской области заполнены все трибуны

02 августа 2023

Концерт в честь 550-летия Псково-Печерского монастыря пройдёт 13 августа 

02 августа 2023

ФОТОРЕПОРТАЖ. Показательные выступления десантников в Пскове

02 августа 2023

Судебный пристав из Локнянского района спас жизнь человеку

02 августа 2023

Личный состав МЧС России по Псковской области пополнился новыми сотрудниками


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...