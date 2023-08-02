Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

На футбольном дерби Псковской области заполнены все трибуны

На матче Кубка России по футболу среди команд «Псков» и «Луки-Энергия» все трибуны заполнены болельщиками. Игра проходит в Пскове на стадионе «Машиностроитель» сегодня, 2 августа, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото ПАИ

Обе большие трибуны были заполнены болельщиками за пять минут до стартового свистка. Отметим, что в настоящий момент счёт на табло 1:1. Первый тайм закончился. Открыли счёт великолучане, гол на 7-й минуте забил Данила Стребцов. На 20-й минуте Всеволод Фёдоров сравнял счёт.

Фото телеграм-канала «Официальный канал Псковской области»

За игрой наблюдают тысячи болельщиков, в их числе губернатор Псковской области Михаил Ведерников и глава Пскова Борис Елкин. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













02 августа 2023

Финисаж выставки «В кадре за кадром» пройдёт в Пскове 7 августа

02 августа 2023

В лесу в Палкинском районе ведутся поиски пропавших граждан

02 августа 2023

Псковский подрядчик просрочил выполнение двух муниципальных контрактов

02 августа 2023

На футбольном дерби Псковской области заполнены все трибуны

02 августа 2023

Концерт в честь 550-летия Псково-Печерского монастыря пройдёт 13 августа 

02 августа 2023

ФОТОРЕПОРТАЖ. Показательные выступления десантников в Пскове

02 августа 2023

Судебный пристав из Локнянского района спас жизнь человеку

02 августа 2023

Личный состав МЧС России по Псковской области пополнился новыми сотрудниками


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...