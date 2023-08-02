На футбольном дерби Псковской области заполнены все трибуны

19:52, 02 августа 2023, ПАИ

На матче Кубка России по футболу среди команд «Псков» и «Луки-Энергия» все трибуны заполнены болельщиками. Игра проходит в Пскове на стадионе «Машиностроитель» сегодня, 2 августа, передаёт корреспондент ПАИ.

Обе большие трибуны были заполнены болельщиками за пять минут до стартового свистка. Отметим, что в настоящий момент счёт на табло 1:1. Первый тайм закончился. Открыли счёт великолучане, гол на 7-й минуте забил Данила Стребцов. На 20-й минуте Всеволод Фёдоров сравнял счёт.

За игрой наблюдают тысячи болельщиков, в их числе губернатор Псковской области Михаил Ведерников и глава Пскова Борис Елкин.