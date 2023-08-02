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Общество

За небольшие опоздания при оплате парковки водителей будут прощать

Суд разрешил прощать водителей за небольшое опоздание при оплате парковки. Об этом сообщила «Российская газета».

Второй кассационный суд общей юрисдикции принял принципиально важное для формирования судебной практики решение: он признал малозначительным нарушением опоздание на пару минут при оплате парковки. Это значит, что водителя, чей смартфон затормозил в столь ответственный момент, можно не наказывать.

«Из материалов дела следует, что 25 сентября 2021 года Л. разместил принадлежащее ему транспортное средство марки «Вольво» на платной городской парковке без осуществления оплаты, что зафиксировано специальным техническим средством фотосъёмки, работающим в автоматическом режиме», – рассказали в кассационном суде.

По правилам водитель должен был перечислить деньги в течение пяти минут после остановки. Деньги вовремя не пришли, что и зафиксировали автоматические системы. За это водителя оштрафовали на 5 тыс. рублей. Однако выяснилось, что на самом деле просто вышла заминка.

«Суд установил, что оплата парковки всё же была произведена, но позже», – сообщают в кассационной инстанции.

Водитель указал, что его дочь при оплате парковки путём СМС-сообщения не успела подтвердить платёж в течение 5 минут.

«Поскольку оплата парковки была произведена, каких-либо негативных последствий для охраняемых общественных отношений не наступило, материального вреда деянием никому не причинено, суд кассационной инстанции отменил вышеуказанные постановления и прекратил производство по делу», – сообщили в высокой инстанции.

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