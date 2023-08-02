День деревни отметили жители Орши в Новоржевском районе

22:53, 02 августа 2023, ПАИ

На праздник, организованный администрацией Вехнянской волости, активистами ТОС «Орша», местными энтузиастами и самодеятельными артистами, собрались и стар и млад. Об этом сообщает газета «Земля Новоржевская».

С поздравлениями к жителям Орши и соседних деревень Мешток и Шастово обратились глава Вехнянской волости Михаил Филиппов, и. о. главы Новоржевского района Михаил Занин, бывший председатель колхоза имени 50-летия СССР Татьяна Фёдорова.

Поэт и гармонист Михаил Голубков прочитал своё стихотворение, посвящённое жителям Орши, и исполнил песню. Со словами приветствия обратилась к односельчанам жительница Орши, председатель Собрания депутатов Новоржевского района Любовь Трифонова.

Все желали деревне процветания, а её жителям – здоровья, благополучия и мирного неба. Ведущая праздничной программы Лариса Абрамова не скупилась на добрые слова в адрес своих земляков.

На празднике чествовали молодую семью Дмитрия и Юлии Воробьёвых, в которой растёт самый юный житель деревни Евгений, семью Александра и Екатерины Хреновых, в которой воспитывается шестеро детей, старейших жителей, солидных юбиляров, супружеские пары Натальи Григорьевны и Владимира Петровича Козловых, Татьяны Васильевны и Леонида Михайловича Капраловых, отмечающие в этом году золотую свадьбу, трудолюбивые семьи Васильевых и Ермолаевых, содержащие большое хозяйство. Благодарностью был отмечен лучший спортсмен Владимир Кочергин.

Музыкальные подарки дарили как свои, местные артисты Лариса Абрамова, Виктор Аверкина, Елизавета Офицерова, Екатерина Козырева, Юлия Григорьева, так и гости Наталья Кузьмина, Маргарита Самушенкова, Валентина Рокачевская, Маргарита Родченкова.

В ходе мероприятия был организован сбор средств в поддержку участников СВО.