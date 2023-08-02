Туристов из России жестоко избили в турецком отеле

00:01, 03 августа 2023, ПАИ

Российских туристов жестоко избили в пятизвёздочном отеле Loxia Comfort Club в турецкой Анталье, сообщили «Известия».

На кадрах запечатлено, как на молодую пару нападают сотрудники гостиницы, в числе которых был и администратор. При этом сотрудники отеля не ограничились только применением кулаков. Они также запускали в туристов стулья.

В итоге молодому человеку пробили голову, ему потребовалась медицинская помощь. По его словам, в местной больнице ему скрепили рассечение скобками.