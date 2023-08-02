Цены на бензин в РФ за неделю выросли на полпроцента

00:19, 03 августа 2023, ПАИ

Потребительские цены на бензин в РФ в последнюю неделю июля увеличились на 0,53 %, после того как выросли на 0,58 % с 18 по 24 июля и на 0,5 % с 11 по 17 июля, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Росстат.

По отношению к началу года цены на бензин к 31 июля выросли на 4,8 % при общей инфляции за этот период 3,52 %.

Средняя стоимость литра бензина по стране на 31 июля составляла 53,35 рубля (на 24 июля – 53,07 рубля). Стоимость литра АИ-92 – 49,44 рубля (49,18 рубля), АИ-95 – 53,97 рубля (53,69 рубля), АИ-98 – 64,40 рубля (64,07 рубля).

Потребительские цены на дизельное топливо в РФ с 25 по 31 июля ускорили рост до 0,4 % после 0,2 % неделей ранее. С начала года дизель подорожал на 0,6 %. Средняя цена ДТ в стране на 31 июля составила 58,80 рубля за литр (на 24 июля – 58,58 рубля).

Производство бензина в РФ на неделе с 24 по 30 июля, по данным Росстата, упало на 3,7 % по сравнению с предыдущей неделей и составило 827,4 тысячи тонн. Выпуск дизельного топлива увеличился на 0,5 % – до 1 миллиона 835,2 тысячи тонн.

Как сообщалось, рост потребительских цен на бензин в РФ в 2022 году составил 0,91 %, оказавшись значительно ниже инфляции (11,94 %).