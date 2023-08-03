Сегодня в Псковской области ожидаются дожди и до +27 градусов
Переменная облачность ожидается на территории Псковской области сегодня, 3 августа. Днём возможны кратковременные дожди, местами грозы. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.
Температура воздуха по области днём составит от +22 до +27 градусов. Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 4-9 метров в секунду.
Атмосферное давление будет ниже нормы.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
03 августа 2023
Идеологические основы центра «Воин» и отряда «Дружина» закрепили в Псковской области