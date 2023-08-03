Сегодня в Псковской области ожидаются дожди и до +27 градусов

08:12, 03 августа 2023, ПАИ

Переменная облачность ожидается на территории Псковской области сегодня, 3 августа. Днём возможны кратковременные дожди, местами грозы. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Температура воздуха по области днём составит от +22 до +27 градусов. Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 4-9 метров в секунду.

Атмосферное давление будет ниже нормы.