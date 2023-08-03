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Общество

Налоговые доначисления бизнесу в России упали в два раза

Налоговые доначисления юрлицам, ИП и физлицами сократились в два раза по итогам первого квартала 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – со 168 до 84 миллиардов рублей. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на эксперта Института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ Владимира Саськова.

Фото: ПАИ

Так, наблюдается практически двукратное снижение количества выездных налоговых проверок (ВНП). При этом эксперт считает, что значительное сокращение доначислений не свидетельствует о снижении давления на бизнес.

«Речь скорее идёт о выравнивании контрольных мероприятий на среднестатистическую динамику, складывавшуюся на протяжении последних лет до момента ковидного 2020 года. Именно он выступил ключевым фактором, вызвав феноменально высокие налоговые доначисления в начале 2022 года», – отметил Владимир Саськов.

В ФНС пояснили, что снижение количества ВНП, оконченных в первом квартале года, связано с завершением в 2022 году значительного числа выездных налоговых проверок, приостановленных в период действия моратория.

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