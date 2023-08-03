«Госуслуги» стали отображать купленные железнодорожные билеты

09:00, 03 августа 2023, ПАИ

Железнодорожные билеты, купленные по паспорту РФ, стал отображать портал «Госуслуги». Об этом сообщает РИА Новости.

«Ваши ж/д билеты теперь в разделе «Документы – QR-коды документов». Неважно, каким способом куплен билет – в кассе или онлайн, он появится автоматически, если билет оформлен по паспорту РФ», – говорится в описании к обновлению приложения.

Отмечается, что теперь не нужно запоминать номер поезда или вагона – ж/д билеты на портале «Госуслуги» всегда под рукой.