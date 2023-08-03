«Госуслуги» стали отображать купленные железнодорожные билеты
Железнодорожные билеты, купленные по паспорту РФ, стал отображать портал «Госуслуги». Об этом сообщает РИА Новости.
«Ваши ж/д билеты теперь в разделе «Документы – QR-коды документов». Неважно, каким способом куплен билет – в кассе или онлайн, он появится автоматически, если билет оформлен по паспорту РФ», – говорится в описании к обновлению приложения.
Отмечается, что теперь не нужно запоминать номер поезда или вагона – ж/д билеты на портале «Госуслуги» всегда под рукой.
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