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Стоя в пробке, псковичи чаще всего слушают музыку – опрос

Слушать музыку, смотреть в окно и просматривать соцсети – самые популярные среди псковских водителей способы убить время в пробках. Детей в это время чаще всего развлекают разговорами и играми на планшете, следует из опроса сервиса SuperJob.

Фото: ПАИ

Стоя в пробке, псковичи чаще всего слушают музыку (45 %). Каждый седьмой (14 %) развлекает себя в пробках наблюдением за окружающими машинами, каждый десятый (10 %) просматривает соцсети или новости в телефоне. 9 % опрошенных, стоя в пробках, слушают аудиокниги, лекции и подкасты. Погружаются в свои мысли – 7 %, просто отдыхают – 5 %.

2 % водителей признались, что в пробках они общаются по телефону, ещё 2 % поют. 1 % курит, также 1 % смотрит кино и сериалы. Каждый десятый (10 %) просто ждёт. 6 % занимаются другими делами: наводят порядок в машине, едят, заказывают товары из интернет-магазинов. Жительницы Пскова, стоя в пробках, умудряются поправлять макияж и пилить ногти.

Женщины чаще мужчин слушают в пробках аудиокниги и музыку, а также поют сами. Тех, кто просто ждёт, больше среди представителей сильного пола.

Развлечь в пробке детей – задача посложнее. Чаще всего родители решают её, занимая ребёнка беседой (26 %). Дети каждого пятого играют в игры на планшете (21 %). По 13 % включают радио и мультфильмы, 9 % играют с детьми в различные словесные игры, загадывают друг другу загадки. Вместе с ребёнком поют песни 8 %, решают логические задачи и слушают аудиосказки по 5 %. У 2 % родителей дети в машине читают книги. По 1 % предлагают детям перекусить и поиграть с игрушками. В том, что в пробках дети развлекают себя сами, признаются 12 % опрошенных.

Тех, кто включает ребёнку мультфильмы и даёт почитать книжку, больше среди мужчин. У матерей дети чаще заняты игрушками или устным счётом. О том, что дети сами себя развлекают, также чаще рассказывали женщины.

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