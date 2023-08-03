Трёх детей госпитализировали после ДТП в Пскове

10:17, 03 августа 2023, ПАИ

Трое детей пострадали в ДТП в Пскове, сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».

Столкновение двух автомобилей – Audi и Renault – произошло на улице Юбилейной у дома № 5.

В результате ДТП пострадали трое детей, их госпитализировали в медучреждение.

На месте работают медицина катастроф, спасатели АСС, сотрудники ГИБДД, начальник ГИБДД по городу Пскову Владимир Папорт и старший инспектор по пропаганде ГИБДД УМВД России по городу Пскову Юлия Фёдорова.

Всех очевидцев, которые что-либо видели и имеют записи с видеокамер или регистраторов, просят предоставить информацию в ГИБДД по городу Пскову.