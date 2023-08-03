Великолучанин попытался вернуть потерянный телефон и лишился денег

10:53, 03 августа 2023, ПАИ

29-летний великолучанин обратился в полицию и заявил о хищении денежных средств с его банковского счёта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Полицеским потерпевший пояснил, что в конце июля через социальные сети с ним связался неизвестный и сообщил, что готов вернуть утраченный великолучанином телефон.

«Но безвозмездно собеседник помогать владельцу гаджета не был готов и захотел получить вознаграждение – 10 000 тысяч рублей. Доверчивый житель региона решил перевести неизвестному необходимую сумму. Однако после перевода денег телефон великолучанин так и не получил. Поняв, что его обманули, молодой человек обратился в ОМВД России по городу Великие Луки», – рассказали в ведомстве.

В полиции напомнили жителям региона о необходимости соблюдать безопасность при общении в социальных сетях.