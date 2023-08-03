Вечерка накануне Спасов пройдёт в Пскове 12 августа

11:15, 03 августа 2023, ПАИ

Народные гуляния «Вечерка накануне Спасов» состоятся во Дворе Постникова в Пскове 12 августа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Гуляния развернутся на территории комплекса с 15:00 до 17:00. Музейные площадки расскажут о православных и народных традициях встречи августовских праздников.

Программа праздника предполагает посещение выставки «Лики прошлого. Возвращение», на которой гости познакомятся с иконографией праздничных икон Спасителя. Иконописные образы напомнят о глубинных христианских смыслах праздников Происхождения (изнесение) честных древ Животворящего Креста Господня, Преображения Господня и Спаса Нерукотворного, названных в народе «Спасами».

Одним из главных действующих лиц встречи станет пчеловод, который расскажет о тонкостях своего ремесла и познакомит с пчелиным семейством. На «пасеке» можно будет попробовать свежий мёд, который издавна является главным гастрономическим символом первого из трёх Спасов.

Рассказ псковских травниц о местных чайных традициях будет сопровождаться дегустацией душистого травяного напитка. Свою продукцию также представит мастерская «Изборский пряник». Также будут яблоки – главное угощение второго Спаса.

На лужайке за палатами развернётся «Потешный двор». В этом году развлекать публику будут гости из Опочки – «Забава Опочецкая». Завершатся гуляния праздничным концертом псковских коллективов и общей вечеркой с песнями, плясками и играми.