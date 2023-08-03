Главный тренер ФК «Псков» прокомментировал результат кубкового матча

12:15, 03 августа 2023, ПАИ

Главный тренер футбольного клуба «Псков» Игорь Васильев прокомментировал корреспонденту ПАИ результат матча в рамках первого этапа «Пути регионов» Кубка России по футболу, который проходил в Пскове на стадионе «Машиностроитель». Псковичи уступили великолучанам со счётом 2:3.

«В обороне мы ошибались, но на то есть объективные причины, – подчеркнул Игорь Васильев. – У нас, например, Всеволод Фёдоров, который обычно играет нападающего, вышел на позиции центрального защитника. Владислав Волков не тренировался три дня, поскольку болел. Мы играли с сильной, быстрой, молодой командой. Хотя, как я считаю, наши старшие ребята вели за собой, забивали голы. Никого упрекнуть не могу. Будем двигаться дальше. Главное, что игра понравилась зрителям. Стадион был полный».

Также главный тренер рассказал о моменте, когда Антон Шишаев мог удвоить преимущество псковичей, но отдал неточный пас на Дмитрия Мотлахова, после чего в ответной атаке «Луки-Энергия» сравняли счёт. «Так всегда бывает. Не забиваешь ты, забивают тебе. Антон Шишаев хотел дать забить Дмитрию Мотлахову. Конечно, если бы забили, я уверен, что было бы полегче. Просто мы не успели остыть от этого момента, как сразу пропустили быстрый гол. Психологически это сыграло свою роль. Видно было, что во втором тайме устали в защите. Они где-то быстрее моментами были, а нам надо было лезть и забивать при счёте 2:3», – отметил Игорь Васильев.

Кроме того, Игорь Васильев рассказал, почему не удавалось организовывать хорошей атаки в конце матча: «В принципе у нас было кому доставить мяч вперёд. Но они играли в три центральных защитника. Хотя моментами мы цепляли мяч впереди. Судья свистнул в их сторону всё, что можно было, не дал зацепиться даже близко. Малейшее единоборство и штрафной в нашу сторону».

Отметим, что на 74-й минуте встречи на поле вышел Даниил Силантьев, псковский воспитанник, который играет в юношеской футбольной лиге. «Он вышел при таких трибунах, чтобы знать, к чему стремиться. К молодым вообще никаких вопросов нет», – подытожил главный тренер команды.