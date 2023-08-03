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Общество

Расписание пригородных поездов временно изменится в Великих Луках

В расписание движения пригородных поездов в Великих Луках с 4 по 14 августа вносятся изменения в связи с проведением капитальных работ на железнодорожной станции Великие Луки. Об этом ПАИ сообщили в администрации муниципалитета.

Фото: ПАИ

Так, с 4 по 6 августа, а также с 11 по 13 августа изменяется расписание движения поезда № 6723: отправление из Самолуково в 21:25-21:26, Киселевичи – в 21:42-21:50 (техн.), Шубино – в 22:01-22:02, Новосокольники – в 22:13-22:15, Гущино – в 22:27, Воробецкая – в 22:35, прибытие в Великие Луки – в 22:46.

4 августа изменяется расписание движения поезда № 7756. Отправление из Новосокольников – в 19:45, Гущино – в 19:57, Воробецкая – в 20:04, прибытие в Великие Луки – в 20:14.

Помимо этого 4, 6, 11 и 13 августа изменяется расписание движения поезда № 6505. Отправление из Великих Лук – в 20:25, Воробецкая – в 20:36-20:37, Гущино – в 20:53-20:54, прибытие в Новосокольники – в 21:09.

Также 5 августа отменяются пригородные поезда № 6671 Осташков – Великие Луки и № 6672 Великие Луки – Осташков.

А 6 августа отменяется пригородный поезд № 6672 Великие Луки – Осташков.

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Расписание пригородных поездов временно изменится в Великих Луках


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