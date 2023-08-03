Нетрезвого водителя-рецидивиста задержали в Опочке

15:02, 03 августа 2023, ПАИ

Пьяного водителя-рецидивиста задержали сотрудники дорожной полиции в Опочке. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, утром 2 августа на улице Коммунальной в Опочке сотрудники ГИБДД остановили для проверки ВАЗ-21074. За рулём автомобиля находился 28-летний местный житель.

По данному факту проводится проверка. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются. Известно, что ранее мужчина уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 УК РФ пьяные водители, повторно задержанные за рулём в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.